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Новый пакет санкций США против России вступил в силу

07:45
  • понедельник
  • 27 августа 2018

В понедельник официально вступили в силу новые санкции США в отношении России. Этот пакет ограничительных мер связан с так называемым "делом Скрипалей", по которому до сих пор нет никаких доказательств.

Новые санкции США против России, связанные с так называемым "делом Скрипалей", вступают в силу в понедельник, 27 августа. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Документ запрещает оказание внешней помощи нашей стране – речь о продаже оружия, кредитовании со стороны американских госструктур, а также об  экспорте товаров и технологий двойного назначения. Впрочем, сделано несколько исключений – они касаются полетов в космос, ведь астронавты добираются на МКС на российских "Союзах", и обеспечения безопасности пассажирской авиации. 

Через три месяца Белый дом грозит вторым пакетом санкций – более жестким, в частности, планируется существенное снижение дипотношений и полное ограничение экспорта и импорта.

В Москве не раз подчеркивали контрпродуктивность таких мер, а в МИД заявили о предстоящем зеркальном ответе.

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