Космонавт Сергей Крикалёв отмечает 60-летие

Герой России и Советского Союза космонавт Сергей Крикалёв отмечает в понедельник 60-летний юбилей. За его плечами шесть полётов на МКС, сложнейшие эксперименты - в том числе в открытом космосе. Долгое время считался рекордсменом по количеству дней, проведенных на орбите. Он и сейчас мечтает отправиться в новый космический полёт.

В Музее космонавтики с Сергеем Крикалёвым связано множество экспонатов. Шутит - "сильно наследил в космической истории". Он вообще - из рекордсменов. Совершил шесть полётов. И до 2015 года считался человеком, который больше всех провел времени на орбите - 803 дня. И восемь раз выходил в открытый космос.

Предчувствие полёта, и космос как мечта у него было с детства. Он и Ленинградский механический институт неслучайно закончил. Знал - в космос берут не только здоровых и крепких, но и редких специалистов - инженеров-механиков. Во время одного из полетов им с напарником Анатолием Арцебарским пришлось провести смелый эксперимент - построить 14-метровую мачту. Это едва ли не самая внушительная конструкция, собранная в космосе.

"Первое звено мы собрали внутри, все это вытащили наружу. Один выход в космос целиком мы потратили на то, чтобы собрать фундамент... И потом начали - элементик за элементиком. Самое главное - мы отработали технологию, с помощью которой можно в дальнейшем собирать большие антенны, большие солнечные батареи", - рассказал космонавт.

Возвращение из того полета должно было состояться через пять месяцев. Но экипаж спустился на землю без него. Крикалёва попросили остаться. Поработать со следующими космонавтами.

В тот полет он отправлялся еще из Советского Союза, а вернулся уже в другую страну. Крикалёв из тех редчайших людей, у которых два звания - Герой Советского Союза и Герой России. А одна из главных его историй – это, конечно же, МКС. Вместе с американцем Уильямом Шепердом они первыми открыли люк международной космической станции. С интернациональными экипажами Сергей Крикалев вообще работал довольно часто - французы, англичане, немцы, американцы. Конечно, выучил английский. Но, говорит - в космосе не существует языкового барьера.

Он увлекается плаванием, высшим пилотажем. А еще Сергей Крикалёв - великолепный космический фотохудожник. Причем, его точки съемки недостижимы для многих. И он, конечно же, по-прежнему мечтает. Полететь в космос. Первым - на новом строящемся сейчас корабле, который предназначен не только для низкой околоземной орбиты, но и для полетов в окрестности Луны.

Юлия Богоманшина, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".