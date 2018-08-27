ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс назвал "чушью" дело Скрипалей

08:18
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Бывший лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс прокомментировал дело об отравлении в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Музыкант отметил, что "атака на Скрипалей - это чушь".

Бывший участник известной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью газете "Известия" заявил, что дело об отравлении Скрипалей, в котором Британия обвиняет Россию, это "чушь".

"Что атака на Скрипалей - это чушь, понятно даже человеку с одним полушарием. Но у многих отсутствует даже одно полушарие, и поэтому они верят в этот абсурд!" - сказал музыкант.

В понедельник официально вступили в силу новые санкции США в отношении России. Этот пакет ограничительных мер связан с так называемым "делом Скрипалей", по которому до сих пор нет никаких доказательств.

Читайте также:
Новости по теме
Полиция Великобритании ищест следы отравления Скрипалей
Полиция Великобритании ищест следы отравления Скрипалей
Сергей Скрипаль и Юлия Скрипаль
Сергей Скрипаль и Юлия Скрипаль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение