Бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс назвал "чушью" дело Скрипалей

Бывший лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс прокомментировал дело об отравлении в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Музыкант отметил, что "атака на Скрипалей - это чушь".

Бывший участник известной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью газете "Известия" заявил, что дело об отравлении Скрипалей, в котором Британия обвиняет Россию, это "чушь".

"Что атака на Скрипалей - это чушь, понятно даже человеку с одним полушарием. Но у многих отсутствует даже одно полушарие, и поэтому они верят в этот абсурд!" - сказал музыкант.

В понедельник официально вступили в силу новые санкции США в отношении России. Этот пакет ограничительных мер связан с так называемым "делом Скрипалей", по которому до сих пор нет никаких доказательств.