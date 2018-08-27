Трамп запретил публиковать сообщение о заслугах Маккейна

Трамп запретил публиковать заявление в память о сенаторе Джоне Маккейне, который скончался накануне. В Белом доме намеревались напомнить общественности о его военных заслугах и охарактеризовать как героя.

Президент США Дональд Трамп не разрешил публиковать релиз в связи со смертью сенатора Джона Маккейна, который подготовил Белый дом, пишет Washington Post.

По случаю смерти Маккейна пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли предложили опубликовать официальное заявление, в котором бы сообщалось о заслугах сенатора во время Вьетнамской войны, отмечает "Газета.Ru".

Трамп отклонил эту инициативу и сообщил, что ограничится сообщением в Twitter. Причиной такого решения могли стать непростые отношения с Маккейном. Сенатор не поддерживал многие начинания Трампа, часто критиковал его. Незадолго до смерти Маккейн просил семью не приглашать президента на похороны.

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн умер в возрасте 81 года 26 августа. Больше года он боролся с агрессивной формой рака мозга. Перед смертью он отказался от лечения.