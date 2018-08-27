ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России в 2019 году запустят электронную ипотеку

08:35
  • понедельник
  • 27 августа 2018

В России в 2019 году полностью запустят электронную ипотеку. Клиенты смогут не приходить в офис банка за кредитом, а после этого в МФЦ для подачи заявления на регистрацию недвижимости.

Процесс получения ипотеки в России будет максимально упрощен для граждан. Человеку не нужно будет приходить в офис банка за кредитом, а после этого в МФЦ для подачи заявления на регистрацию недвижимости, пишет газета "Известия".

В настоящее время клиенты могут подать заявку на получение ипотеки и все необходимые документы через интернет, однако для подписания договора всё равно нужно приезжать в банк, а потом в МФЦ для подачи документов на регистрацию прав собственности.

К концу 2019 года планируется подготовить предложения по обслуживанию заемщика удаленно на всех этапах — от выдачи кредита до регистрации недвижимости — и провести пилотные сделки.

До 31 декабря 2022 года будет "осуществлено более 20% ипотечных сделок крупнейших банков полностью в электронном формате". Эти показатели содержатся в последней версии паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда", который обсуждается в правительстве.

Главное сегодня
Компьютер
Компьютер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение