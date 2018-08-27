В России в 2019 году запустят электронную ипотеку

В России в 2019 году полностью запустят электронную ипотеку. Клиенты смогут не приходить в офис банка за кредитом, а после этого в МФЦ для подачи заявления на регистрацию недвижимости.

Процесс получения ипотеки в России будет максимально упрощен для граждан. Человеку не нужно будет приходить в офис банка за кредитом, а после этого в МФЦ для подачи заявления на регистрацию недвижимости, пишет газета "Известия".

В настоящее время клиенты могут подать заявку на получение ипотеки и все необходимые документы через интернет, однако для подписания договора всё равно нужно приезжать в банк, а потом в МФЦ для подачи документов на регистрацию прав собственности.

К концу 2019 года планируется подготовить предложения по обслуживанию заемщика удаленно на всех этапах — от выдачи кредита до регистрации недвижимости — и провести пилотные сделки.

До 31 декабря 2022 года будет "осуществлено более 20% ипотечных сделок крупнейших банков полностью в электронном формате". Эти показатели содержатся в последней версии паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда", который обсуждается в правительстве.