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В Москве ожидается аномальная для конца лета жара

08:39
  • понедельник
  • 27 августа 2018

В понедельник в Москве ожидается аномальная для конца лета жара. Воздух прогреется до 27-29 градусов в городе и до 25-30 градусов по области. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров.

В понедельник в столичном регионе ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет еще один погожий летний денек с аномально высоким температурным фоном на 8-9 градусов теплее положенной для конца лета климатической нормы", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в столице составит 27-29 градусов, по области - 25-30 градусов. Гидрометцентр из-за риска возникновения пожаров объявил "желтый" уровень погодной опасности. 

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - передает сообщение синоптиков "РИА Новости".

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