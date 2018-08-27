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МЭР предложило разделить Россию на 14 макрорегионов

08:59
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Минэкономразвития России предложило разделить всю территорию страны на 14 макрорегионов по принципу экономической специализации. Это поможет улучшить взаимодействие между регионами.

Минэкономразвития предлагает создать на территории России 14 макрорегионов, об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект "Стратегии пространственного развития".

Цель проекта – "раскрыть социально-экономического потенциал территорий" с помощью экономической специализации регионов.

К уже двум существующим макрорегионам (Дальний Восток и Кавказ) МЭР предлагает добавить еще 12: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы.

Идею МЭР поддерживали не везде. Так, например, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал идею разделение его региона на три части. Он считает, что это ослабит интеграцию межрегиональных процессов и превратит Сибирь в сырьевой придаток.

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