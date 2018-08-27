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Ночью в Москве горел "Дом на набережной"

09:26
  • понедельник
  • 27 августа 2018

В ночь на 27 августа в Москве загорелся знаменитый "Дом на набережной". Огонь вспыхнул на летней веранде на уровне 11 этажа. На данный момент пожар потушен, пострадавших нет.

В Москве в "Доме на набережной" произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по столице.

Пожар начался на летней веранде на уровне 11 этажа около часа ночи 27 августа. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На тушение огня потребовалось меньше часа.

До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули шесть человек. Пострадавших нет.

"Дом на набережной" на улице Серафимовича был построен в 1931 году для партийной элиты. Также здесь жили известные ученые, герои гражданской войны, писатели и деятели культуры. В частности, писатель Юрий Трифонов, который написал повесть под названием "Дом на набережной".

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