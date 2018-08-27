Состояние пострадавшего от отравления в Эймсбери резко ухудшилось

Состояние отравившегося в Эймсбери Чарльза Роули ухудшилось: он не может пошевелить ногами и руками. Неделю назад британец был госпитализирован из-за проблем со зрением, а накануне стало известно, что у пострадавшего есть подозрение на менингит.

Состояние британца Чарльза Роули, который пострадал в результате отравления в британском городе Эймсбери, ухудшилось, об этом пишет газета Daily Mirror.

"Судя по его голосу, ему определенно стало хуже. Он сказал, что не может пошевелить руками и ногами и что у него в глазах по-прежнему двоится. Он невнятно говорит, чувствует себя больным и с трудом ест", - рассказал изданию брат пострадавшего Мэттью Роули.

Накануне появилась информация, что у Чарльза Роули есть подозрение на менингит - это воспаление оболочек головного и спинного мозга.

Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес были обнаружены без сознания в своем доме в Эймсбери 30 июня. У них диагностировали те же симптомы, что и у экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в марте в Солсбери. Стерджесс скончалась спустя восемь дней, а Роули выписали из больницы. Однако 21 августа его вновь госпитализировали из-за проблем со зрением.