Правительство решило с нового года повысить акцизы на бензин

Правительство России с 1 января 2019 года повысит акцизы на бензин и дизельное топливо. При этом, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, резкого скачка цен на топливо не ожидается.

Правительство решило повысить акцизы на бензин с 1 января 2019 года. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

Акцизы на бензин и дизельное топливо будут повышены на 3,7 тысячи рублей на тонну и 2,7 тысячи рублей на тонну соответственно. По словам Козака, повышение акцизов не приведет к резкому подорожанию топлива.

"Скачка не будет. Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло", - отметил он.

По словам вице-премьера, наблюдавшийся в середине августа рост биржевых цен на бензин был обусловлен ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах в Сибири и на Дальнем Востоке. Из-за этого снизился объем топлива, реализуемого на бирже.

"Биржа - это далеко не весь оптовый рынок. Поэтому розничный сегмент рынка пока на эти колебания линейно не отреагировал. Во всяком случае, согласно тем данным, которые у меня есть, нет таких фактов", - подчеркнул Козак.

Вице-премьер пообещал наблюдать за ситуацией на рынке и принимать необходимые решения. Он пояснил, что все действия, которые принимаются и будут приниматься в ближайшие шесть лет на топливном рынке, предусматривают инструменты воздействия на рынок для удержания розничных цен на топливо на уровне "в районе" инфляции.