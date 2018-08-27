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Жена Маккейна может занять его место в Конгрессе

09:52
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Губернатор штата Аризона Даг Дьюси пытается определиться с кандидатом на замену скончавшемуся сенатору Джону Маккейну. СМИ узнали о высокой вероятности того, что это место займет его супруга Синди.

Место скончавшегося от рака сенатора Джона Маккейна в Конгрессе США может занять его супруга - Синди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Источники в Республиканской партии сообщили изданию, что губернатор штата Аризона Даг Дьюси собирается назначить преемника Маккейна примерно через неделю, после окончания всех мемориальных служб по умершему сенатору.

Кроме Синди Маккейн, на это место претендуют бывший сенатор-республиканец от Аризоны Джон Кил и экс-члены Палаты представителей от штата Джон Шадегг и Мэтт Салмон.

Кандидат, назначенный Дьюси, займет кресло сенатора до ноября 2020 года. После этого пройдут выборы, и новый сенатор пробудет на этом посту до осени 2022 года, то есть, до окончания срока, на который избирался Маккейн.

Сам Джон Маккейн был впервые избран в верхнюю палату Конгресса от штата Аризона в 1986 году. До этого он в течение четырех лет занимал кресло в Палате представителей.

Сенатор от Республиканской партии скончался 26 августа в возрасте 81 года. Больше года он боролся с агрессивной формой рака мозга. Перед смертью он отказался от лечения.

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