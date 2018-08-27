Путин призвал развивать экспортный потенциал российской энергетики

Стратегию развития угольной промышленности и электроэнергетики России обсуждают в Кемеровской области. В понедельник в столицу Кузбасса с рабочей поездкой прибыл Владимир Путин. Глава государства провёл заседание Комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, а также ознакомился с работой горно-промышленного комплекса "Черниговец".

Рабочая поездка в Кемерово для Владимира Путина началась с торжественной части. Накануне шахтеры отмечали юбилей - 70 лет профессиональному празднику, передает "ТВ Центр".

"Я вас поздравляю с праздником, со вчерашним, ну и, как говорится, в вашем лице всех горняков. Это отрасль, которая развивается у нас очень активно. Ускоренными темпами, производительность труда растет. И объемы очень хорошие", - отметил Путин.

Кузбасс - лидер по добыче угля. И горняки попросили президента напомнить об этом всей стране - впереди историческая дата.

"Через три года в 2021 году у нас будет еще одна юбилейная дата. То есть 300 лет, как первый уголь обнаружили в Кузбассе. И вот мы хотим, чтобы эту дату официально внесли в праздничный день календарей, чтобы она была значима для всей России", - обратились горняки к президенту.

"Это действительно знаковое событие не только для отрасли, но и для страны. В 1721 году началось освоение крупнейшего в мире бассейна. У нас в целом в отрасли работает сейчас где-то 148 тысяч человек - 90 тысяч работают в Кузбассе. Это большое, знаковое событие будет для страны. Так и сделаем", - ответил Путин.

Президент обсудили с шахтерами социальные вопросы. Зарплаты растут, профессия пользуется уважением. Один из горняков рассказал, что при расселении одного из ветхих домов две семьи остались без квартиры и вынуждены жить в опустевшем здании.

"Кемерово — это один из регионов, где эта проблема большая, застарелая, но, кстати говоря, все-таки расселили достаточно много, сейчас я не помню по количеству квадратных метров, но расселили достаточно много аварийного жилья. Мы будем продолжать. Две квартиры не такая большая проблема для Кемеровской области", - сказал Путин.

Кемеровская область - это еще и передовая площадка, где отрабатывают новые технологии по добыче, обогащению угля и его переработке. Самые инновационные разработки президенту продемонстрировали в горно-промышленном комплексе "Черниговец". Процессы здесь максимально автоматизированы, на технике установлены системы ГЛОНАСС, за процессом можно следить удаленно в режиме онлайн.

"Что особенно приятно, что отрасль развивается высокотехнологично. Внедряются новые стандарты, новые технологии. Кстати, депутаты "Единой России" из вашего заксобрания выступили с инициативой внести изменения в закон о технических регламентах, с целью усилить контроль и общественных организаций и государства за вопросами безопасности", - рассказал Путин.

Вопросы развития отрасли президент подробнее обсудил с промышленниками, руководителями регионов и министрами. Последний раз топливно-энергетическая комиссия собиралась три года назад. Запад тогда ввел санкции, и нужно было срочно найти внутренние резервы для снижения зависимости от импорта зарубежного оборудования. Сегодня речь идет об увеличении доли российских ресурсов на мировых рынках.

"Нужно развивать экспортный потенциал российской энергетики. Отмечу, что за последние годы, конкуренция на глобальном энергетическом рынке заметно обострилась. Поэтому крайне важно эффективно использовать наши конкурентные преимущества", - указал Путин.

В планах президента - еще одна встреча. Владимир Путин обсудит социальное и экономическое развитие региона с временно исполняющим обязанности губернатора Сергеем Цивилевым.

Никита Васильев, "ТВ Центр".