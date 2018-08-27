Стали известны подробности стрельбы на чемпионате по киберспорту в США

В США три человека погибли, 11 ранены в результате стрельбы на чемпионате по киберспорту в городе Джексонвилль. Огонь открыл один из участников. После досадного проигрыша на симуляторе американского футбола геймер достал пистолет и начал стрелять, а затем покончил с собой.

Это был обычный турнир по киберспорту. Симулятор американского футбола. Трансляция шла в прямом эфире. Ни насилия, ни крови - участники просто виртуально гоняли мяч. В какой-то момент слова комментатора прервали хлопки, передает "ТВ Центр".

Трансляция прервалась. За кадром, кроме выстрелов, послышались крики. Звонок в службу 911 поступил в 13:34 по местному времени. Спустя 2 минуты на месте была полиция. Здание оцепил спецназ. Местный шериф в "Твиттере" сообщил о большом количестве пострадавших и призвал жителей города держаться подальше от места происшествия. В баре, где произошла трагедия, были обнаружены трое убитых.

"Один из них - сам подозреваемый. Он застрелился. Девять пострадавших были доставлены в больницы. Еще два человека сами туда добрались. У большинства пациентов - огнестрельные ранения. Я рад сообщить, что состояние всех раненых стабильное", - рассказал шериф Джексонвилля Майк Уильямс.

Российские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших граждане нашей страны. На данный момент личность преступника установлена. Им оказался 24-летний Дэвид Катц - один из участников киберспортивного турнира. Победителю был обещан приз в 25 тысяч долларов. Катц из соревнования выбыл, после чего взял в руки пистолет и начал стрелять в более успешных соперников.

Полиция провела обыск в доме отца подозреваемого. Ведутся поиски его возможного сообщника. Мэр города Джексонвилля принес соболезнования родственникам погибших.

"Сегодня наш город скорбит. Такие жестокие преступления стали слишком частыми в Джексонвилле. Мы должны напряжённо работать, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. И молиться за семьи тех, кто потерял своих близких", - заявил мэр Джексонвилля Ленни Карри.

Случаи массовых расстрелов как во Флориде, так и во всей стране действительно не редки. Каждый из них приводит к возобновлению горячих дискуссий о праве американцев владеть огнестрельным оружием. Однако дальше споров дело пока не идёт.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".