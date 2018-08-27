Глава торговой палаты США рассказал о последствиях новых санкций

Глава торговой палаты США в России Алексис Родзянко заявил, что новый пакет санкций, введенный Вашингтоном, вынудит работающие в России американские компании отказаться от новых проектов и инвестиций. При этом, по его словам, деловое сотрудничество России и Соединенных Штатов будет развиваться, несмотря на санкции, однако может немного замедлиться.

Деловые отношения США и России будут развиваться, несмотря на новые санкции. Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил глава американской Торговой палаты в России Алексис Родзянко.

По его словам, введенный Вашингтоном новый пакет санкций вынудит американские компании, работающие в России, отказаться от новых проектов и инвестиций.

В понедельник вступили в силу новые санкции США в отношении России, связанные с так называемым "делом Скрипалей". Ограничительные меры предусматривают запрет продажи оружия, кредитования со стороны американских госструктур, а также экспорта товаров и технологий двойного назначения. Исключение составляют полеты в космос и обеспечение безопасности пассажирской авиации.