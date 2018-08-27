Германия намерена пересмотреть отношения с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о намерении пересмотреть внешнюю политику в отношении США. Главная цель Берлина - создание сильной и независимой Европы.

Главы МИД ФРГ Хайко Масс предложил пересмотреть партнерство США и Европы, передает РИА Новости.

"Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично и даже самокритично", - заявил министр.

Маас рассказал, что США и Европа начали отдаляться друг от друга, а общность интересов и ценностей постепенно сходит на нет. Главная цель внешней политики Германии - создание сильной и независимой Европы, при этом контакты с Вашингтоном должны быть в формате "сбалансированного сотрудничества".

Отношения Европы и США обострились на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и введения торговых пошлин на сталь и алюминий.