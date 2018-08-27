В Москве застрелили жителя Крыма

В Москве на улице Теплый Стан неизвестный застрелил приезжего из Крыма. Тело 35-летнего убитого было обнаружено в ночь на 26 августа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Тело мужчины обнаружено на юго-западе Москвы. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в убийстве.

Как передает Агентство "Москва", тело 35-летнего приезжего из Крыма с множественными огнестрельными ранениями обнаружили в ночь на 26 августа у входа во двор на улице Теплый Стан. Три пули попали в левое плечо, а одна - в голову.

Следователи уже изучили записи камер наблюдения. Они установили, что потерпевшего застрелил неизвестный мужчина, который подошел к жертве сзади и произвел несколько выстрелов из, предположительно, пистолета Макарова.

С места происшествия изъяли четыре гильзы калибра девять миллиметров, одну пулю, хирургическую маску, два телефона, а также ключи и пачку сигарет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.