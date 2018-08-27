ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Из квартиры подозреваемого в убийстве 14-летней девушки изъяли секс-атрибутику

11:36
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Следователи изъяли из квартиры подозреваемого в убийстве 14-летней девушки женское белье, ремень, веревки, лубрикант, бутылку виски, постельное белье и шприц с иглой. Тело ребенка обнаружили накануне в одном из дворов в центре Москвы.

В квартире подозреваемого в убийстве 14-летний девушки нашли улики, указывающие на их интимную связь, сообщает агентство "Москва".

Тело ребенка обнаружили накануне рядом с жилым домом на улице Подвойского в центре столицы. Возбуждено уголовное дело. В убийстве подозревают мужчину 1974 года рождения, с которым погибшая проводила время в квартире. 

"Из квартиры на улице Подвойского изъяты значимые для следствия предметы, в том числе более 20 отпечатков пальцев, кожаный ремень, комплект женского белья, четыре флакона геля-лубриканта, бутылку виски, два рюкзака с личными вещами, наволочку, две подушки, пододеяльник со следами крови, четыре веревки, бесцветную жидкость из стакана, осколки стекла, сотовый телефон и шприц с иглой", - рассказал собеседник агентства. 

Он уточнил, что подозреваемым является 43-летний мужчина, учредитель ООО "Огни Москвы".

"Не исключено, что между подозреваемым и убитой был сексуальный контакт", - подчеркнул собеседник агентства.

Читайте также:
Главное сегодня
Следственный комитет
Следственный комитет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение