Из квартиры подозреваемого в убийстве 14-летней девушки изъяли секс-атрибутику

Следователи изъяли из квартиры подозреваемого в убийстве 14-летней девушки женское белье, ремень, веревки, лубрикант, бутылку виски, постельное белье и шприц с иглой. Тело ребенка обнаружили накануне в одном из дворов в центре Москвы.

В квартире подозреваемого в убийстве 14-летний девушки нашли улики, указывающие на их интимную связь, сообщает агентство "Москва".

Тело ребенка обнаружили накануне рядом с жилым домом на улице Подвойского в центре столицы. Возбуждено уголовное дело. В убийстве подозревают мужчину 1974 года рождения, с которым погибшая проводила время в квартире.

"Из квартиры на улице Подвойского изъяты значимые для следствия предметы, в том числе более 20 отпечатков пальцев, кожаный ремень, комплект женского белья, четыре флакона геля-лубриканта, бутылку виски, два рюкзака с личными вещами, наволочку, две подушки, пододеяльник со следами крови, четыре веревки, бесцветную жидкость из стакана, осколки стекла, сотовый телефон и шприц с иглой", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подозреваемым является 43-летний мужчина, учредитель ООО "Огни Москвы".

"Не исключено, что между подозреваемым и убитой был сексуальный контакт", - подчеркнул собеседник агентства.