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Шестуна госпитализировали из СИЗО в связи с голодовкой

11:54
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Руководитель Серпуховского района Московской области Александр Шестун госпитализирован из СИЗО. Ранее он объявил голодовку, которая длится 30 дней.

Обвиняемый в превышении должностных полномочий глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун госпитализирован из СИЗО. Это произошло из-за ухудшения здоровья в связи с голодовкой, передает ТАСС со ссылкой на его жену Юлию Шестун.

Она напомнила, что голодовка длится уже 30 дней. Теперь, по ходатайству председателя Совета при президенте России по правам человека Михаила Федотова Шестуна поместили в больницу.

Ранее Шестун объявил голодовку в связи с нарушением условий его содержания в СИЗО. Он заявил, что обвинения голословны. Также он подчеркнул, что за два месяца пребывания в СИЗО его так никто и не допросил.

Александр Шестун обвиняется по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Следствие установило, что Шестун превысил полномочия, передав четыре земельных участка компании ООО "Центр" и причинив тем самым Серпуховскому муниципальному району ущерб в 62 миллиона рублей.

Он был задержан 13 июня. В доме чиновника и в администрации Серпуховского района были проведены обыски.

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