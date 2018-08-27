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В кинотеатре ТЦ "Щука" мужчина ранил канцелярским ножом свою гражданскую жену

12:05
  • понедельник
  • 27 августа 2018

В кинотеатре на северо-западе Москвы 50-летний мужчина ранил канцелярским ножом свою 45-летнюю гражданскую супругу. Женщина госпитализирована.

В кинотеатре торгового центра "Щука" мужчина на почве ревности ранил канцелярским ножом свою гражданскую жену. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

"В кинотеатре указанного комплекса 50-летний уроженец Узбекистана устроил своей 45-летней гражданской супруге скандал на почве ревности, а также канцелярским ножом нанес ей резаные раны плеча и лопатки. Пострадавшую госпитализировали", - сказал он.

Источник не уточнил, задержан ли подозреваемый. С места происшествия изъяли нож и окровавленную куртку. По факту произошедшего проводится проверка. 

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