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Минобороны России опровергло сообщения об ударе по Афганистану

12:14
  • понедельник
  • 27 августа 2018

В Минобороны России отреагировали на сообщения СМИ о причастности самолетов российских ВКС к удару по провинции Тахар на севере Афганистана. Там отметили, что информация не соответствует действительности. С аналогичным заявлением выступили в оборонном ведомстве Таджикистана, чьи самолеты также могли участвовать в нанесении ударов.

Информация о нанесении российскими самолетами авиаудара по северу Афганистана не соответствует действительности. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

"Информация британского информационного агентства Reuters о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения "Талибан" (деятельность движения запрещена в России - прим. ред.) в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствует действительности", - отметили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что российские военные самолеты не выполняли никаких боевых задач в "районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана".

Между тем, с аналогичным заявлением выступили и в Минобороны Таджикистана.

"Мы не имеем права наносить авиаудары по чужой территории. Если даже такая необходимость возникает, сначала созывается штаб ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности - прим. ред.), на котором рассматривается вопрос нанесения силового удара. И после длительных консультаций военных ведомств может быть принято такое решение", - отметил источник в оборонном ведомстве.

Ранее афганское агентство Khaama Press сообщило, что по району Даркад в провинции Тахар в Афганистане нанесли воздушный удар. Его якобы выполнил самолет ВВС Таджикистана. Позднее агентство Tolonews сообщило, что авиаудар мог нанести и самолет ВКС России.

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