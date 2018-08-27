Кандидат в мэры Собянин встретился с коллективом фабрики "Красный Октябрь"

Развитие промышленности, помощь столичным предприятиям, а также актуальные вопросы жизни города обсудил в понедельник кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин с сотрудниками кондитерской фабрики "Красный Октябрь".

Действующий глава Москвы поблагодарил коллектив предприятия "Красный Октябрь" за отличную работу. Сергей Собянин отметил, что несмотря на кризис и подорожание продуктов, завод не только продолжил развиваться, этот холдинг стал лучшим в кондитерской области, передает "ТВ Центр".

В ходе встречи сотрудники фабрики задали множество вопросов о дальнейшем благоустройстве столицы и создании новых парков и скверов.

"Вы видите, что сейчас мы занимаемся не только крупными проектами, но и начали активно работать в районах и спальных районах, во дворах, небольших скверах. В этом году построим 80 парков. Там есть и уникальные крупные парки, такие как "Ходынка" или в Южном Бутово, но очень много мелких, небольших парков, которые в шаговой доступности", - рассказал Собянин.