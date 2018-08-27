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Финальный сезон "Игры престолов" выйдет не раньше мая 2019 года

12:53
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Телеканал HBO озвучил примерные даты выхода финального сезона сериала "Игра престолов": заключительные серии выйдут не раньше мая 2019 года.

Финальный сезон сериала "Игра престолов" выйдет не раньше мая 2019 года, об этом сообщил глава отдела визуальных эффектов проекта Джо Бауэр в интервью The Huffington Post.

На данный момент, специалисты начали работу над эффектами шести заключительных серий. Завершат ее не раньше конца весны 2019 года.

Кроме того, сериал планируют выдвинуть на премию "Эмми" в 2020 году, поэтому основная часть эпизодов создатели сериала должны показать зрителям до 31 мая 2019 года.

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Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала "Игра престолов"
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