Дегтярев обсудил экологию с представителями шведской компании

Кандидат на должность мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев провел встречу с представителями шведской компании для обсуждения экологии столицы и переработки мусора.

Кандидат на пост мэра Москвы Михаил Дегтярёв, который выдвигается от партии ЛДПР, в понедельник провел встречу с представителями шведской компании и обсудил экологию Москвы и пути решения проблем переработки мусора, сообщает "ТВ Центр".

Кандидат Илья Свиридов, который идёт на выборы от партии "Справедливая Россия", в понедельник примет участие в митинге в защиту монорельсовой дороги.

Также на пост мэра столицы избираются Вадим Кумин от КПРФ, а также Михаил Балакин, депутат Московской городской думы, который идёт на выборы от "Союза горожан".

Выбирать главу города москвичи будут 9 сентября, в единый день голосования.