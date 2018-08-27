Участников проекта "Московское долголетие" учат рисованию

Столичные пенсионеры в рамках программы "Московское долголетие" с помощью опытных преподавателей осваивают азы изобразительного искусства. Занятия проходят не только в студиях, но и на пленере и даже на городских улицах.

Купчихи Бориса Кустодиева как будто сошли с его полотен. Краски, кисточки и, конечно, мольберт. Почувствовать себя художником может каждый. Для тех, кто делает первые шаги в живописи, холсты с небольшими подсказками.

​​​​Участники пленэров "Московского долголетия" работают под руководством художников арт-студии Александра Рукавишникова. Одна из картин проекта – "Купчиха за чаем" Кустодиева.

​​Алевтина Зубарева совсем недавно записалась в арт-кружок в своем районе. Но уже уверенно чувствует себя в роли художника. "Мне всегда казалось, что это безумно сложно. И я тоже никогда не ассоциировала себя с кисточкой в руке. Практически каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, куда бы мне сегодня пойти и чем бы заняться, каким видом творчества", - говорит она.

Раиса Волкова с гордостью рассказывает, что желание рисовать у нее появилось в 48 лет. Много лет писала картины сама. Говорит, осилила даже "Дубовую рощу" Шишкина. Поработать под руководством профессионалов пришла впервые.

Обучение рисованию оказалось одним из самых популярных направлений "Московского долголетия". Поэтому организаторы проекта решили разнообразить студийные занятия и выйти в парки на пленэр.

Воссоздать знаменитые картины под руководством профессионалов представители старшего поколения смогут в различных парках столицы до 24 августа. А любителям современного искусства мастер-классы по граффити организуют в собственных дворах. И разрисовывают трансформаторные будки.

Под руководством опытного педагога пенсионеры осваивают все тонкости художественного мастерства. Начинают с малого. Первые граффити посвящают спорту. Стараются как взрослые, радуются как дети.

После первых набросков настроены решительно, даже уже хотят перекрасить здание районной управы. Только бы красок хватило. А энергии - не занимать!

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".