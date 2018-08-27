Путин пообещал продолжить программу расселения из ветхого жилья

Президент России Владимир Путин заявил, что программа расселения из аварийного и ветхого жилья будет продолжена.

Программа расселения из ветхого и аварийного жилья в России будет продолжена. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с горняками в Кемерове.

"Мы эту программу будем продолжать. Кемерово один из тех регионов, где это проблема большая. Расселили достаточно много аварийного жилья, но мы будем продолжать", - передает его слова "РИА Новости".

Во время посещения угольного разреза "Черниговец" к главе государства обратился один из рабочих. Он сообщил президенту, что его мать и тетя остались жить в доме 1847 года постройки, так как при расселении дома не хватило двух квартир. Путин отметил, что две квартиры не должны стать проблемой для региона, так как Кемеровская область полностью расчистила свой баланс.

"Баланс Кемеровской области не обременен долгами перед финансовыми банковскими учреждениями. Возможности бюджета наращиваются, думаю, что две квартиры – это не проблема", - сказал глава государства.

Президент обратился с этим вопросом к временно исполняющему обязанности главы региона Сергею Цивилеву, и тот подтвердил, что эти квартиры не станут проблемой.

"Конечно. Даже можно не сомневаться", - заявил он.