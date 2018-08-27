ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пообещал продолжить программу расселения из ветхого жилья

12:51
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Президент России Владимир Путин заявил, что программа расселения из аварийного и ветхого жилья будет продолжена.

Программа расселения из ветхого и аварийного жилья в России будет продолжена. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с горняками в Кемерове.

"Мы эту программу будем продолжать. Кемерово один из тех регионов, где это проблема большая. Расселили достаточно много аварийного жилья, но мы будем продолжать", - передает его слова "РИА Новости".

Во время посещения угольного разреза "Черниговец" к главе государства обратился один из рабочих. Он сообщил президенту, что его мать и тетя остались жить в доме 1847 года постройки, так как при расселении дома не хватило двух квартир. Путин отметил, что две квартиры не должны стать проблемой для региона, так как Кемеровская область полностью расчистила свой баланс.

"Баланс Кемеровской области не обременен долгами перед финансовыми банковскими учреждениями. Возможности бюджета наращиваются, думаю, что две квартиры – это не проблема", - сказал глава государства.

Президент обратился с этим вопросом к временно исполняющему обязанности главы региона Сергею Цивилеву, и тот подтвердил, что эти квартиры не станут проблемой.

"Конечно. Даже можно не сомневаться", - заявил он.

Главное сегодня
Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение