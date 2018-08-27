В московском метро запустили тематический поезд "Город образования"

Сколько столичных школьников в последние годы сдавали ЕГЭ на 100 баллов и какое место в мире занимает система образования Москвы? Ответы на эти вопросы теперь можно узнать в поезде. На Калужско-Рижской линии метро в понедельник запустили тематический состав "Город образования".

Еще один тематический поезд запустили на Калужско-Рижской линии метро. Оформление вагонов посвящено Московскому международному форуму "Город образования", он откроется 30 августа, Московской олимпиаде школьников и началу нового учебного года, передает "ТВ Центр".

Курсировать состав будет в течение месяца и за это время перевезёт полмиллиона пассажиров.