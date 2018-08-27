Путин пообещал усилить безопасность в шахтах

Российские власти в ближайшее время рассмотрят изменения в закон о техрегламентах, чтобы усилить контроль за безопасностью в шахтах. Об этом сообщил Владимир Путин, общаясь с рабочими разреза "Черниговец" в Кемеровской области.

Контроль общественных организаций и государства за вопросами безопасности на производстве, в частности, на шахтах, усилят. Об этом, как пишет "МИР24" заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, власти в ближайшее время рассмотрят изменения в закон о техрегламентах. С такой инициативой выступили депутаты Заксобрания Кемеровской области.

Президент отметил, что ему приятно было услышать о высохотехнологичном подходе к решению вопроса обеспечения безопасности на разрезах и в шахтах.

"Что особенно приятно, это то, что отрасль развивается высокотехнологично, внедряются новые стандарты, новые технологии. Много, очень много новаций использовано за эти годы. Надеюсь, что все это будет повышать уровень безопасности", - приводит слова Путина агентство ТАСС.