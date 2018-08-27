Эксперт оценил идею поделить Россию на макрорегионы

В России могут появиться 14 макрорегионов. Создаваться они будут по аналогии с существующими Дальним Востоком и Северным Кавказом.

В России могут появиться 14 макрорегионов. Об этом в понедельник сообщает "Русская планета".

В частности, в стране могут появиться Центральный, Северный, Центрально-Чернозёмный, Южный, Волго-Камский, Уральский и ещё шесть макрорегионов по аналогии существующим Дальним Востоком и Северным Кавказом.

По мнению руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова, деление создаётся, когда существует недоверие к уже готовым институтам, чтобы охватить уже имеющиеся центры. Эксперт полагает, что отношения между губернаторами и федеральным центром в большинстве случаев были совершенно не доверительные, что привело в прошлом году к большому количеству замен.