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Эксперт оценил идею поделить Россию на макрорегионы

13:39
  • понедельник
  • 27 августа 2018

В России могут появиться 14 макрорегионов. Создаваться они будут по аналогии с существующими Дальним Востоком и Северным Кавказом.

В России могут появиться 14 макрорегионов. Об этом в понедельник сообщает "Русская планета".

В частности, в стране могут появиться Центральный, Северный, Центрально-Чернозёмный, Южный, Волго-Камский, Уральский и ещё шесть макрорегионов по аналогии существующим Дальним Востоком и Северным Кавказом.

По мнению руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова, деление создаётся, когда существует недоверие к уже готовым институтам, чтобы охватить уже имеющиеся центры. Эксперт полагает, что отношения между губернаторами и федеральным центром в большинстве случаев были совершенно не доверительные, что привело в прошлом году к большому количеству замен.

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