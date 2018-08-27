Черчесов не вызвал на матчи с Турцией и Чехией Смолова и Акинфеева

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал список игроков, которые будут готовиться к сентябрьским матчам национальной команды. В этот перечень не попали Игорь Акинфеев, Федор Смолов, а также Алексей и Антон Миранчуки.

Стал известен список игроков, которые вошли в заявку сборной России по футболу на ближайшие матчи с Турцией и Чехией. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

7 сентября российская национальная команда проведет матч группового этапа Лиги наций с Турцией в Трабзоне. Спустя три дня соперниками россиян по контрольному матчу станет сборная Чехии. С ней подопечные Станислава Черчесова сыграют в Ростове-на-Дону.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — "Спартак" Москва), Федор Кудряшов ("Рубин" Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — "Зенит" Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба — "Краснодар"), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК "Ростов"), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба — "Рубин" Казань), Денис Черышев ("Валенсия" Испания), Антон Швец ("Ахмат" Грозный).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — "Зенит" Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз ("Рубин" Казань).

Таким образом, Черчесов не вызвал целый ряд игроков, которые участвовали в чемпионате мира 2018 года. Не приедут в расположение сборной вратари Игорь Акинфеев и Владимир Габулов. Также национальная команда обойдется без Юрия Жиркова и Александра Самедова, завершивших карьеру в сборной. Не вызвал Черчесов, на этот раз нападающего Федора Смолова и братьев Алексея и Антона Миранчуков из московского "Локомотива".

Это будет первый сбор национальной команды после ЧМ-2018, на котором россияне дошли до четвертьфинала (2:2), проиграв команде Хорватии в серии пенальти – 3:4.