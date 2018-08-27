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Макрон заявил о готовности атаковать Сирию в ответ на применение химоружия

13:59
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Франция будет готова к нанесению новых ударов по Сирии, если подтвердится, что Дамаск вновь использовал химическое оружие. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

Французские военные готовы нанести удар по Сирии, если та применит химическое оружие, передает "Интерфакс".

"Мы продолжим действовать подобным образом, если увидим новые подтвержденные случаи применения химоружия", - заявил президент республики Эммануэль Макрон.

Французский лидер отметил, что, созданный в Санкт-Петербурге механизм координации с Россией по Сирии, приносит свои результаты. 

"Механизм координации с Россией, созданный в Санкт-Петербурге, дал первый эффект, в частности, в гуманитарном плане", - приводит слова президента Франции "Газета.Ru".

Париж также рассчитывает, что Россия и Турция смогут оказать влияние на Дамаск, чтобы подтолкнуть его к политическому решению сирийского конфликта. Макрон считает, что на данный момент власти Сирии не стремятся к политическому урегулированию.

Ранее о готовности нанести удар по Сирии, если правительственные силы Башара Асада используют химическое оружие, сообщили США.

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