Против главы Серпуховского района Шестуна выдвинули новые обвинения

В отношении главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна заведено новое уголовное дело, сообщила его супруга Юлия. Она добавила, что ни адвокатов, ни ее саму не извещали о новых обвинениях. Ранее СМИ писали, что Шестуна подозревают в особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации полученных в результате преступления денежных средств.

Супруга главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна сообщила, что против ее мужа, который проходит по делу о превышении должностных полномочий, выдвинуты новые обвинения. Слова Юлии Шестун приводит "Интерфакс".

"Сегодня звонил следователь и подтвердил сведения, оглашенные в СМИ. Сказал, что соответствующие документы отправлены нам по почте", - рассказала женщина.

Вместе с тем она подчеркнула, что ни адвокатов, ни ее саму не извещали о новых обвинениях. При этом ранее издание "Коммерсант" писало, что Шестуна подозревают в особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации полученных в результате преступления денежных средств.

27 августа главу Серпуховского района госпитализировали из следственного изолятора. Прежде он объявил голодовку, которая длится 30 дней. Задержали Шестуна 13 июня. В его доме и в администрации Серпуховского района прошли обыски.