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Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией о вагонах

14:52
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Украина подала апелляцию на решение ВТО по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования. В 2015 году Киев направил иск в ВТО из-за того, что Россия "незаконно ограничивает поставки вагонов". В июле 2018 года ВТО приняла сторону России.

Украинские власти обжаловали решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с Россией о железнодорожных вагонах, передает ТАСС.

В Минэкономразвития России заявили, что встречную апелляцию подавать в ВТО не будут.

"Россия в соответствии с процедурой будет давать комментарии на апелляцию Украины. Свою апелляцию подавать не будем", - сообщили в министерстве.

Осенью 2015 года Украина пожаловалась в ВТО на то, что Россия с 2013 года якобы необоснованно ограничивает поставки с Украины вагонов, подвижного состава и стрелочных переводов. В свою очередь в Москве заявили, что Россия действует в полном соответствии с правилами ВТО.

20 июля 2018 года стало известно, что Украина проиграла спор – ВТО приняла решение в пользу России.

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