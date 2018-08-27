В Москве избили тренера по американскому футболу

В Москве избили гражданина США, работающего тренером зеленоградской команды по американскому футболу. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

На севере столицы неизвестные избили гражданина США, работающего тренером зеленоградской команды по американскому футболу. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 28-летний американец обратился в одну из московских поликлиник. Гражданин США является игроком московской команды "Патриоты" Лиги американского футбола России, а также работает тренером зеленоградской команды по американскому футболу.

"По словам мужчины, на Ленинградском шоссе, возле дома, в котором он временно проживает, его избили неизвестные. Гражданин США получил ушибы грудной клетки и плеча. После оказания помощи он покинул медучреждение", - рассказал источник.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Обстоятельства случившегося выясняются.