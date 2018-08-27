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Бюджет Подмосковья сэкономил около 2 млрд рублей за счет сокращения чиновников

14:55
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Бюджет Московской области за счет сокращения чиновников сэкономил порядка двух миллиардов рублей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, речь идет как о зарплатах, так и о машинах и кабинетах. Воробьев подчеркнул, что соответствующая реформа успешно завершена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего выступления на форуме "Территория бизнеса" рассказал о показателях экономии Подмосковья, достигнутых за счет сокращения чиновников. Его слова приводит ТАСС.

"Мы сэкономили за счет сокращения чиновников порядка 2 млрд рублей. Это и машины, и кабинеты, и офисы, и зарплаты, которые чиновники получают", - отметил Воробьев, добавив, что соответствующая реформа успешно завершена.

Вместе с тем губернатор подчеркнул, что в настоящее время в Московской области значится самый маленький штат чиновников из расчета на население региона среди субъектов страны.

Ранее сообщалось, что известный актер Стивен Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в налоговой инспекции в городе Электросталь Московской области.

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