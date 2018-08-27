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Число погибших при ДТП с автобусом в Болгарии увеличилось до 17 человек

15:08
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Погибшими в ДТП в районе Искырского дефиле недалеко от города Своге в Болгарии стали уже 17 человек. Туристический автобус с паломниками в условиях плохой видимости и при сильном дожде столкнулся с легковым автомобилем, вылетел с трассы и перевернулся. Водителя задержали, он не справился с управлением, до этого превысив скорость.

В прокуратуре Болгарии сообщили, что, по последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в районе Искырского дефиле недалеко от города Своге погибли 17 человек. Об этом пишет ТАСС.

Изначально поступала информация о 16 погибших и 21 пострадавшем, однако один из раненых скончался в госпитале в ночь на понедельник.

26 августа туристический автобус с паломниками в условиях плохой видимости и при сильном дожде столкнулся с легковым автомобилем, вылетел с трассы и перевернулся. Не справившемуся с управлением и превысившему скорость водителю предъявлены обвинения, он был задержан на 72 часа. 

В связи с произошедшим понедельник объявлен в Болгарии днем траура. Расследованием ДТП занимается национальная следственная служба.

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