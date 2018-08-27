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Россию обвинили в провоцировании бунтов в приморских украинских городах

15:26
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук обвинил Россию в провоцировании бунтов на украинском побережье Азовского моря. Он считает, что Москва оказывает экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты, чтобы спровоцировать народные в регионе.

Россия экономически давит на Мариупольский и Бердянский морские порты, чтобы спровоцировать на побережье Азовского моря народные бунты. Об этом заявил бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук в эфире украинского телеканала.

"Мы должны понимать, что в этих портах работают до пяти тысяч человек, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в этом направлении", - цитирует РИА Новости Гайдука.

Ранее экс-главком ВМС Украины предложил заминировать акваторию Азовского моря для предотвращения высадки российского десанта. В Крыму в ответ на это посоветовали Киеву вычерпать море.

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд".  Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что у моряков "Норда" начались проблемы со здоровьем.

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