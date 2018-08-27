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В МИД России отреагировали на введение США новых санкций

15:21
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала решение США ввести новые санкции против Москвы. По ее словам, российская сторона воспринимает этот шаг Вашингтона как "часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия".

Россия воспринимает введение США новых санкций как "часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия". Об этом сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"В отличие от США,  Россия остается приверженной своим обязательствам – военно-химический потенциал нами полностью уничтожен, что было соответствующим образом верифицировано, в том числе американскими специалистами", - говорится в ее сообщении на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что власти США, используя абсолютно надуманную привязку к "делу Скрипалей" обвиняют Россию в причастности к инциденту в Солсбери, ставя под сомнение ликвидацию нашей страной своего арсенала химических вооружений.

"По устоявшейся традиции никаких доказательств не приводится. Зато от Москвы требуют "чистосердечного признания" и предоставления безусловного доступа к химическим объектам", - отметила официальный представитель МИД.

По словам Захаровой, все обвинения эфемерны, а введенные 27 августа санкции "вполне реальны, пусть во многом и повторяют уже действующие".

"Предусмотренные же изъятия из рестрикционного режима (поставки в рамках космических программ или в области безопасности полетов гражданской авиации) лишь подтверждают всю лицемерность и предвзятость действий американских властей", - считает спикер МИД.

Захарова подчеркнула, что этими шагами Вашингтон еще больше осложняет возможности диалога по имеющимся в многосторонних и двусторонних форматах проблемам.

"Печально, что американская политическая элита не может воспринять простую истину: санкционные меры не способны заставить Россию свернуть с избранного пути по твердому отстаиванию своих национальных интересов. Естественно, не содействуют подобные шаги Вашингтона уважительному и цивилизованному двустороннему диалогу и взаимодействию, как это подобает нашим державам", - резюмировала она.

27 августа вступили в силу новые санкции США в отношении России. Они связаны с так называемым "делом Скрипалей". Ограничительные меры предусматривают запрет продажи оружия, кредитования со стороны американских госструктур, а также экспорта товаров и технологий двойного назначения. Исключение составляют полеты в космос и обеспечение безопасности пассажирской авиации.

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