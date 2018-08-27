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В Минобороны сообщили о продолжающейся подготовке США к удару по Сирии

15:23
  • понедельник
  • 27 августа 2018

США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для удара по Сирии, сообщили в Минобороны России. Там добавили, что в провинции Идлиб готовится провокация с "применением химического оружия", которая станет очередной инсценировкой и поводом для Вашингтона ударить по САР.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что Соединенные Штаты готовятся к удару по Сирии, наращивая число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе. Его слова приводит ТАСС.

"Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химического оружия", - заявил Конашенков.

Он также добавил, что соответствующие данные свидетельствуют о намерении Вашингтона воспользоваться действиями запрещенной на территории России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", которая совместно с британскими спецслужбами готовит инсценировку "применением химического оружия" сирийскими правительственными силами" в провинции Идлиб.

Ранее средства массовой информации писали, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым предупредил, что Вашингтон нанесет новый мощный удар по территории Сирии, если Дамаск применит химическое оружие.

26 августа в Минобороны России сообщили, что в идлибскую зону деэскалации в Сирии прибыли иностранные специалисты для инсценировки химической атаки с использованием хлора.

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