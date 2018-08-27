Песков рассказал о выходных Путина на Енисее

Президент России Владимир Путин провел минувшие выходные в Тыве. В этот раз глава государства отправился в горы вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.

Президент Владимир Путин провел выходные на Енисее в Туве, об этом "Интерфаксу" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Походил по горам, полюбовался красотами. Это был туризм такой, я бы сказал, видовой, природный туризм", - рассказал спикер Кремля.

Путина на отдыхе сопровождали министр обороны России Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

Песков пообещал, что в ближайшее время пресс-служба Кремля опубликует кадры из поездки.

В августе прошлого года Путин также отдыхал в Тыве. По словам Пескова, во время рыбалки Путин "два часа гонялся за щукой", загорал и ходил по горным рекам на моторных лодках.