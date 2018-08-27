В российской армии появились подразделения по борьбе с беспилотниками

Специальные подразделения по борьбе с беспилотниками, которые используют опыт боевых действий в Сирии, появились в российской армии. 30 августа на аэродроме в Волгоградской области состоятся учения с такими мобильными группами.

В соединениях Южного военного округа (ЮВО) созданы мобильные группы по борьбе с беспилотниками. В них входят специалисты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

"Мобильные группы по борьбе с БЛА созданы в соединениях ЮВО в целях внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии", - сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе ЮВО.

Новые подразделения российской армии протестируют 30 августа на аэродроме в Волгоградской области во время тактико-специальных учений. Мобильные группы будут отрабатывать обнаружение, уничтожение и принудительную посадку БЛА с использованием комплексов "Житель" и станций "Лесочек".