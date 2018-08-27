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В Кремле поделились планами Путина на ВЭФ-2018

15:43
  • понедельник
  • 27 августа 2018

На Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября, у Владимира Путина запланирована "обширная программа и интересная пленарная сессия". Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подтвердил, что в рамках ВЭФ Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах по работе Владимира Путина на сентябрьском Восточном экономическом форуме. Слова Пескова приводит ТАСС.

"Президент, разумеется, будет присутствовать во Владивостоке, запланирована очень обширная программа, мы ожидаем очень интересную пленарную сессию", - отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что запланирована встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, грядущий визит которого Песков охарактеризовал как "с очень богатой, обширной - и содержанию, и по набору мероприятий - программой".

Вместе с тем Песков подчеркнул, что совместного посещения учений "Восток" не планируется.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, не сможет посетить ВЭФ-2018, так как на время его проведения выпадает межкорейский саммит. Вместе с тем 18 июня свое участие в форуме подтвердил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ. Туда съедутся главы государств, иностранные инвесторы и представители бизнеса.

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