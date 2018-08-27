Продажу алкоголя ограничат в Москве в День города

Продажу алкогольной и безалкогольной продукции в стеклянной таре ограничат в местах гуляний в День города. Ограничение коснется кафе, ресторанов и магазинов.

В Москве во время празднования Дня города 8 и 9 сентября ограничат продажу алкогольной и безалкогольной продукции в стеклянной таре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

По словам собеседника агентства, ограничение коснется кафе, ресторанов и магазинов, которые находятся рядом с местами массовых гуляний.

"Данная мера необходима для предотвращения травматизма и профилактики противоправных действий в местах массовых гуляний", - отметили в Департаменте.