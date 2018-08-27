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Роухани призвал членов СВПД активизировать усилия по сохранению сделки

15:59
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которых заявил, что Тегеран ожидает от участников СВПД более активных усилий по сохранению ядерной сделки. Макрон в ответ на это подтвердил намерения Парижа придерживаться соглашения.

Во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран ожидает от участников Совместного всеобъемлющего плана действий более активных усилий по сохранению ядерной сделки. Об этом пишет РИА "Новости".

"Иран действовал в соответствии со своими обязательства по СВПД и, принимая во внимание односторонний выход США из этого соглашения, ожидает от оставшихся сторон активизации усилий по сохранению договоренности и большей прозрачности", - говорится в публикации на сайте иранского президента.

Отмечается, что Макрон подтвердил намерения Парижа приложить все необходимые усилия по сохранению соглашения по иранской ядерной программе. 

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отметил "огромный прогресс" в ядерной сделке, который, по его словам, был перечеркнул Вашингтоном. До этого в Тегеране неоднократно заявляли о бесперспективности продолжения диалога с США. 

В мае Штаты вышли из ядерной сделки с Ираном и позднее восстановили масштабные санкции против этой страны. Вместе с тем государственный секретарь Майк Помпео выразил надежду на то, что однажды Вашингтон заключит с Ираном новое соглашение.

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