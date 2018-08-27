В Оренбурге закупили школьные дневники с напутствием от арестованного мэра

В Оренбурге закупили школьные дневники с напутствием от мэра Евгения Арапова, арестованного в августе по делу о взятке. В своем обращении Арапов советует школьникам не лениться, учиться ставить цели перед собой и достигать их.

В Оренбурге школьникам раздали дневники с фотографией мэра города Евгения Арапова и его напутствием учащимся. В августе чиновника арестовали по делу о взятке.

Как пояснили в администрации Оренбурга, выпуск дневников был частной инициативой предпринимателя. Тот, в свою очередь, отметил, что тираж был реализован еще в мае. По его словам, дневники были проданы по договоренности с руководством школ и родительскими объединениями.

"Использование школьного дневника с приветствием Евгения Арапова - личное дело школьника и его родителей. Они должны самостоятельно принять решение", - сообщили "Интерфаксу" в управлении по информационной политике администрации города.

Фотографии страницы дневника с напутствием чиновника появились в понедельник. В своем обращении арестованный мэр советует школьникам не лениться, учиться ставить цели перед собой и достигать их.

16 августа суд арестовал Арапова на два месяца. Его подозревают в получении крупной взятки. Ранее при получении двух миллионов рублей был задержан его заместитель.