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В колонии под Волгоградом заключенные напали на сотрудников охраны

16:13
  • понедельник
  • 27 августа 2018

В Волгоградской области трое заключенных колонии общего режима напали на сотрудников охраны. Сначала они набросились на младшего инспектора, который заметил их стоящим ночью у забора в ожидании переброски запрещенных предметов. Затем оказали сопротивление резервной группе. Дебоширов удалось усмирить, сейчас они находятся в штрафном изоляторе. Возбуждено уголовное дело.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что трое заключенных колонии общего режима в Волгоградской области напали на трех сотрудников исправительного учреждения. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что ночью 19 августа заключенные ждали у забора колонии переброски запрещенных предметов. Их заметил проводивший обход младший инспектор. Злоумышленники набросились на сотрудника колонии, а затем скрылись в теплице.

Затем они вновь попытались оказать сопротивление, на этот раз - уже резервной группе исправительного учреждения. К дебоширам применили физическую силу, а итоге их удалось усмирить. Сейчас они находятся в штрафном изоляторе. Потерпевшими стали трое сотрудников УФСИН, один из них находится в лечебном учреждении.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении сотрудника места лишения свободы.

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