Соцсети высмеяли подвернутые джинсы Павла Климкина

Пользователи социальных сетей высмеяли главу МИД Украины Павла Климкина за неудачный выбор штанов во время выступления в Авдеевке. По их мнению, подвернутые джинсы министру купила его мама на вырост.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин стал объектом насмешек. Пользователи социальных сетей обратили внимание на джинсы главы МИД, которые он надел во время выступления в Авдеевке. На фотографиях видно, что они ему сильно велики.

В интернете предположили, что Климкин надел джинсы своей жены или мама купила ему их на вырост.

"Что за барыги блин: мятый костюм, джинсы на министре иностранных дел, да еще подвернутые. Ни какой этики, позорище!!!!" - написал Marif Salyani в комментариях (здесь и далее стилистика авторов сохранена, - прим. редакции).

"Проблемы со штанами становятся национальными!" - иронизирует Татьяна Павлович.

"Самый настоящий колхоз. И руководители страны - колхозники. По стилю. Пардон, сейчас так говорить политически не модно. Хутор. И хуторяне", - возмутилась Ирина Кузнецова.

"Тот случай, когда стыдно за державу", - резюмировала Лариса Садыкова.