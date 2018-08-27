Макрон обвинил Вашингтон в кризисном состоянии отношений США и Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отношения США и Европы переживают кризис по вине Вашингтона. Он добавил, что Штаты "отвернулись от общей истории" и это негативно сказывается на всей дипломатической деятельности.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе своего выступления на ежегодном совещании французских послов заявил о вине Соединенных Штатов в создании кризисной ситуации в отношениях с Европой. Его слова приводит ТАСС.
"В первую очередь из-за американской политики многосторонность переживает серьезный кризис, который воздействует на всю европейскую дипломатическую деятельность", - подчеркнул французский лидер.
Он также добавил, что Штаты, которые были многолетними партнерами Европы и строили вместе с ней "новый мировой порядок, отвернулись от общей истории".
Вместе с тем Макрон заявил, что современные международные отношение переживают "падение мужества" - президент Франции процитировал речь лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына, которая была произнесена летом в 1978 году в Гарвардском университете.
Ранее Макрон заявил, что Франция будет готова к нанесению новых ударов по Сирии, если подтвердится, что Дамаск вновь использовал химическое оружие. При этом 27 августа французский лидер провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которых подтвердил намерения Парижа приложить все усилия для выполнения соглашений по ядерной сделке.
- Макрон заявил о готовности атаковать Сирию в ответ на применение химоружия
- В МИД России отреагировали на введение США новых санкций
- В Минобороны сообщили о продолжающейся подготовке США к удару по Сирии
- Германия намерена пересмотреть отношения с США
- Во Франции ввели штраф за домогательства на улицах