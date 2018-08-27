Минэнерго: рисков роста цен на бензин в 2019 году нет

В Минэнерго не видят рисков роста цен на бензин в 2019 году. Ранее сообщалось, что правительство решило повысить акцизы на бензин с 1 января.

Минэнерго России не видит рисков роста цен на бензин в 2019 году. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

"Нет, мы рисков не видим, потому что в рамках налогового маневра все необходимые демпфирующие механизмы приняты", - цитирует его РИА Новости.

Ранее в понедельник вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство решило повысить акцизы на бензин с 1 января 2019 года.

Акцизы на бензин и дизельное топливо будут повышены на 3,7 тысячи рублей на тонну и 2,7 тысячи рублей на тонну соответственно. По словам Козака, это не приведет к резкому подорожанию топлива.