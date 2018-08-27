Погибшая в Москве девочка принимала "запрещенные вещества"

В Москве задержали мужчину по делу о смерти девочки, тело которой нашли накануне во дворе на улице Подвойского. Предварительно, несовершеннолетняя принимала "запрещенные вещества" с задержанным. Ранее из квартиры мужчины изъяли секс-атрибутику.

Девочка, найденная накануне мертвой во дворе дома в центре Москвы, перед смертью принимала "запрещенные вещества" вместе со знакомым. Мужчину задержали, сообщили в Следственном комитете по столице.

В ночь с субботы на воскресенье погибшая находилась в квартире дома по улице Подвойского с мужчиной 1974 года рождения.

"По предварительным данным, мужчина, находясь в съемной квартире, совместно с несовершеннолетней принимал запрещенные вещества", - говорится в сообщении на сайте СК по Москве.

В результате девочке стало плохо, и мужчина пошел в аптеку за лекарствами. Вернувшись назад, он обнаружил ее в бессознательном состоянии. Он вызвал скорую и вынес подростка на улицу.

Ранее сообщалось, что в ходе обыска в квартире мужчины изъяли секс-атрибутику, которая указывает на интимную связь погибшей с задержанным.