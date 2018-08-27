Собянин назвал социальную поддержку инвалидов приоритетной сферой

Сергей Собянин сообщил, что в Москве будут расширены меры социальной поддержки инвалидов. В частности, вдвое увеличено количество закупаемых санаторно-курортных путевок и в два раза повышены выплаты семьям с родителями-инвалидами.

Меры социальной поддержки инвалидов в Москве будут расширены. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при мэре столицы.

"Наш координационный совет очень важный. Большинство идей, решений, которые мы с вами принимаем, реализуются. Тем не менее, необходимо тщательно контролировать, смотреть как наши решения исполняются, но и не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. В прошлом году мы с вами обсуждали увеличение социальной поддержки. Мы радикально увеличили меры социальной поддержки инвалидов и членов их семей", - приводит слова Собянина агентство "Москва".

Он напомнил, что ранее была введена льгота для приобретения школьной детской одежды и в два раза увеличено количество закупаемых санаторно-курортных путевок. Кроме того, в два раза повысили выплаты в семьях, где есть родители-инвалиды.